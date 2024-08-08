В Москве накрыли канал нелегальной миграции

Следователи задержали в Москве участников группы, которых подозревают в организации незаконной миграции. Предположительно эта группировка действовала с июня 2021 года, сообщает столичный СК.

Всего задержаны пять человек, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы. У подозреваемых провели обыски и нашли документы, которые указывают на их причастность к преступлениям. В ближайшее время им предъявят обвинение.

По данным следствия, соучастники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания.

Расследуется уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».