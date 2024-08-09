Шабалина: триатлонистам не сообщали детали о качестве воды в Сене

У спортсменов была очень ограниченная информация о качестве воды в Сене, рассказала «Звезде» казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина. Кроме того, что вода грязная, атлеты больше ничего не знали.

Спортсменам отменили все тренировки перед олимпийским заплывом, и у них не было возможности к нему подготовиться, добавила она.

Ранее Шабалина рассказала, что во время гонки она получила несколько ударов по голове, хлебнула речной воды и почувствовала тошноту. Она сошла с дистанции на втором круге следующего этапа соревнований - велосипедной гонки.

«Планы в первую очередь восстановиться ментально и физически... Высплюсь, займусь полноценным лечением и восстановлением», - поделилась Шабалина.

После заплывов в Сене кишечную инфекцию обнаружили у бельгийки Клэр Мишель и двух новозеландских спортсменов. Кроме того, из-за желудочной инфекции не смогли принять участие в эстафете швейцарцы Адриен Бриффод и Симон Вестерманн.

Триатлон - мультиспортивная гонка, состоящая из трех непрерывных последовательных этапов - плавания, велогонки и бега.

Перед Олимпиадой власти Франции потратили на очистку Сены 1,4 млрд евро.