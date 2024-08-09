Экипаж Су-34 уничтожил врага в Сумской области трехтонной бомбой

Трехтонная бомба упала на пункт временной дислокации украинских боевиков в Сумской области. Ее сбросил экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился авиабомбой ФАБ-3000, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции. Целью стал пункт временной дислокации, который был выявлен в одном из районов Сумской области, граничащем с российской Курской областью.

Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении намеченных целей и благополучно вернулся обратно на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ВКС России уничтожили украинскую технику в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.