Экипаж Су-34 уничтожил врага в Сумской области трехтонной бомбой

Трехтонная бомба упала на пункт временной дислокации украинских боевиков в Сумской области. Ее сбросил экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает Минобороны России.
Удар наносился авиабомбой ФАБ-3000, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции. Целью стал пункт временной дислокации, который был выявлен в одном из районов Сумской области, граничащем с российской Курской областью.
Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении намеченных целей и благополучно вернулся обратно на аэродром.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ВКС России уничтожили украинскую технику в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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