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Экипаж Су-34 уничтожил врага в Сумской области трехтонной бомбой

Удар был нанесен авиабомбой ФАБ-3000, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции.
2024-08-09 15:38:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Трехтонная бомба упала на пункт временной дислокации украинских боевиков в Сумской области. Ее сбросил экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает Минобороны России. 

Удар наносился авиабомбой ФАБ-3000, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции. Целью стал пункт временной дислокации, который был выявлен в одном из районов Сумской области, граничащем с российской Курской областью. 

Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении намеченных целей и благополучно вернулся обратно на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ВКС России уничтожили украинскую технику в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #сумская область #ФАБ-3000
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