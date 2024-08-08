Медики заявили, что состояние военкора Поддубного условно стабильное

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное. Об этом сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, сейчас журналист находится в сознании и самостоятельно дышит, у него преобладает ожоговая травма.

«Повреждений головного мозга нет. Он находится в сознании, все прилично по движениям, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно»‎, - добавил медик.

Сергей Петриков отметил, что окончательный диагноз будет известен позже.

«Мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей - офтальмологи, оториноларингологи», - уточнил он.

Напомним, Евгений Поддубный был ранен вчера в результате атаки украинского беспилотника по машине, в которой он передвигался. Военный корреспондент освещал события на фоне попытки вторжения националистов в Курской области.

Сегодня журналиста на вертолете доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.