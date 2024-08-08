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Медики заявили, что состояние военкора Поддубного условно стабильное

Военкор находится в сознании и самостоятельно дышит.
Сергей Лебедев 2024-08-08 18:19:28
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное. Об этом сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, сейчас журналист находится в сознании и самостоятельно дышит, у него преобладает ожоговая травма.

«Повреждений головного мозга нет. Он находится в сознании, все прилично по движениям, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно»‎, - добавил медик.

Сергей Петриков отметил, что окончательный диагноз будет известен позже.

«Мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей - офтальмологи, оториноларингологи», - уточнил он.

Напомним, Евгений Поддубный был ранен вчера в результате атаки украинского беспилотника по машине, в которой он передвигался. Военный корреспондент освещал события на фоне попытки вторжения националистов в Курской области.

Сегодня журналиста на вертолете доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #ранение #военкор #Евгений Поддубный
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