Российские штурмовики бьют неприятеля в приграничном районе Курской области. Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике врага. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по заранее разведанным целям.
Применив вооружение, экипажи выпустили тепловые ловушки и применили противоракетный маневр. Самолеты вернулись на аэродром вылета.
Летчик Дмитрий заявил, что действия противника на Курском направлении - это очередная медийная провокация Киева, и отметил, что она не увенчается успехом.
Он добавил, что противник в ходе боевых действий на Курском направлении утратил большое количество личного состава, бронетехники и автотехники. Дмитрий выразил уверенность, что неприятель будет разбит, а российские войска одержат победу.
Уничтожение всех намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.
Ранее сообщалось, что армейская авиация ВКС России уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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