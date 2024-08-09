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Экипажи Су-25 уничтожили украинских боевиков в Курской области

Летчик Дмитрий заявил, что провокация Киева, устроенная в медийных целях, не увенчается успехом.
2024-08-09 10:58:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские штурмовики бьют неприятеля в приграничном районе Курской области. Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике врага. Об этом сообщило Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по заранее разведанным целям. 

Применив вооружение, экипажи выпустили тепловые ловушки и применили противоракетный маневр. Самолеты вернулись на аэродром вылета. 

Летчик Дмитрий заявил, что действия противника на Курском направлении - это очередная медийная провокация Киева, и отметил, что она не увенчается успехом. 

Он добавил, что противник в ходе боевых действий на Курском направлении утратил большое количество личного состава, бронетехники и автотехники. Дмитрий выразил уверенность, что неприятель будет разбит, а российские войска одержат победу. 

Уничтожение всех намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее сообщалось, что армейская авиация ВКС России уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #Курская область
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