Российские штурмовики бьют неприятеля в приграничном районе Курской области. Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике врага. Об этом сообщило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по заранее разведанным целям.

Применив вооружение, экипажи выпустили тепловые ловушки и применили противоракетный маневр. Самолеты вернулись на аэродром вылета.

Летчик Дмитрий заявил, что действия противника на Курском направлении - это очередная медийная провокация Киева, и отметил, что она не увенчается успехом.

Он добавил, что противник в ходе боевых действий на Курском направлении утратил большое количество личного состава, бронетехники и автотехники. Дмитрий выразил уверенность, что неприятель будет разбит, а российские войска одержат победу.

Уничтожение всех намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее сообщалось, что армейская авиация ВКС России уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.