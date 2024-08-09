СК РФ предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины Павлову

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юрию Павлову, занимавшему эту должность с 2014 по 2015 год, за преступления в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, обвинения предъявлены и экс-заместителю командующего Национальной гвардией Украины Александру Кривенко. Он вместе с Юрием Павловым участвовал в руководстве так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке страны.

В СК РФ отметили, что в результате преступных действий Павлова и Кривенко были ранены и погибли 132 человек, в том числе трое детей. Также боевики разрушили более 87 объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее в России объявили в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова. В июне годом ранее военачальнику предъявили обвинение.