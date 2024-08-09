В Курской области на время ЧС сделали бесплатной мобильную связь

В восьми районах Курской области до окончания режима чрезвычайной ситуации будут бесплатно доступны связь и мобильный Интернет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Отмечается, что эта мера распространяется на Беловский и Большесолдатский, Глушковский и Кореневский, Льговский и Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.

Абоненты смогут бесплатно отправлять СМС, пользоваться мобильным Интернетом, а также звонить на все номера России. Входящие тоже не будут тарифицироваться.

Ранее Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности отнесла обстановку в Курской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.