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В Курской области на время ЧС сделали бесплатной мобильную связь

Данная мера распространяется на абонентов в восьми районах региона.
Сергей Лебедев 2024-08-09 12:20:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В восьми районах Курской области до окончания режима чрезвычайной ситуации будут бесплатно доступны связь и мобильный Интернет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Отмечается, что эта мера распространяется на Беловский и Большесолдатский, Глушковский и Кореневский, Льговский и Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.

Абоненты смогут бесплатно отправлять СМС, пользоваться мобильным Интернетом, а также звонить на все номера России. Входящие тоже не будут тарифицироваться.

Ранее Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности отнесла обстановку в Курской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.

#связь #Курская область #интернет #ЧС #звонки
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