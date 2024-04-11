ФСБ показала видео пресечения попытки десанта ВСУ в Херсонской области

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала видео с пресечением попытки высадки десанта украинских диверсантов в Херсонской области, а также с допросом Евгения Горина, который попал в российский плен.

Ранее ФСБ раскрыла подробности допроса Горина. Он был пленен во время попытки вражеской ДРГ высадиться на Тендровской косе. Горин - старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ.

Деятельность этого центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Британии. В ФСБ заявили, что это указывает на непосредственное вовлечение Лондона в конфликт.

Пленный предоставил данные о прохождении диверсионной подготовки на базе в Британии. Также украинец рассказал о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17. Во время штурма вышки интересующее британцев оборудование диверсанты найти не смогли.