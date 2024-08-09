Искореженные в смертельной аварии на МКАД авто сняли на видео

Искореженный в аварии на МКАД с участием шести авто и с одним погибшим транспорт погрузили на автовозы, движение машин на магистрали свободно. Корреспондент «Звезды» делится кадрами с места происшествия.

Пробок на месте нет, передает корреспондент. Движение на 53-м километре внутренней стороны МКАД восстановили.

Напомним, авария произошла сегодня утром, автомобиль вылетел на встречную полосу, взлетев на отбойнике и столкнувшись с машиной на встречке. Из-за удара ее отбросило на другие автомобили. В результате погиб один человек, еще одного участника ДТП доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Дептранс показывал момент аварии.