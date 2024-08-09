В Москве машина вылетела на встречку на МКАД, есть один погибший

На 53-м километре внутренней стороны МКАД в Москве произошла авария с шестью машинами, когда автомобиль вылетел на встречку, взлетев на отбойнике. Один человек погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«В результате дорожной аварии 1 человек погиб и 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Наши сотрудники занимаются оформлением ДТП и принимают все необходимые меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части», - говорится в сообщении ГАИ в Telegram.

На видео, опубликованном Дептрансом Москвы, видно, как автомобиль вылетает на встречку и сталкивается с другой машиной, из-за удара ее отбросило на другие автомобили на соседних полосах.

На месте работают столичные оперативные службы. В ведомстве предупредили о затрудненном движении на участке дороги и призвали водителей заранее планировать свой маршрут.