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Эксперт Богуславская: дебаты станут проверкой для штаба Харрис

Эксперт отметила, что коммуникация с избирателями важнее, чем результаты опросов или количество средств, собранных для предвыборной кампании, поэтому дебаты станут важным показателем.
Елизавета Кондрикова 2024-08-09 11:48:37
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Предстоящие дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом станут проверкой для предвыборного штата Харрис, которая традиционно мало общается с журналистами и избирателями. На данный момент с точки зрения коммуникации Трамп представляется более обещающим кандидатом, заявила в беседе со «Звездой» старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

«Для Камалы Харрис сейчас очень важно утвердить себя именно в роли такого политика, который может реально Трампу противостоять, может вести с ним дебаты... Это очень важный тест, это важно для репутации Камалы Харрис, для того, чтобы обеспечить победу на выборах», - сказала специалист.

Она подчеркнула, что в настоящее время успешная коммуникация с электоратом оказывается весомее, чем соцопросы или количество средств, собранных для предвыборной кампании. Именно проблемы с контактами с избирателями в свое время напугали демократов, сказала Богуславская. Поэтому сейчас штаб Харрис ведет работу над тем, чтобы сделать ее публичные выступления более впечатляющими.

«Сейчас, безусловно, Трамп видится с точки зрения публичной коммуникации как более обещающий кандидат, в отличие от Камалы Харрис, которой еще предстоит проделать большую домашнюю работу», - добавила эксперт.

При этом отказаться от дебатов Харрис не могла, так как это показало бы, что ей нечего противопоставить Трампу.

Напомним, ранее Харрис подтвердила свое участие в теледебатах с Трампом 10 сентября. Она отметила, что «с нетерпением ждет этого». Дебаты пройдут в эфире телеканала ABC, выборы в США состоятся 5 ноября текущего года.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Камала Харрис #наш эксклюзив
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