Эксперт Богуславская: дебаты станут проверкой для штаба Харрис

Предстоящие дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом станут проверкой для предвыборного штата Харрис, которая традиционно мало общается с журналистами и избирателями. На данный момент с точки зрения коммуникации Трамп представляется более обещающим кандидатом, заявила в беседе со «Звездой» старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

«Для Камалы Харрис сейчас очень важно утвердить себя именно в роли такого политика, который может реально Трампу противостоять, может вести с ним дебаты... Это очень важный тест, это важно для репутации Камалы Харрис, для того, чтобы обеспечить победу на выборах», - сказала специалист.

Она подчеркнула, что в настоящее время успешная коммуникация с электоратом оказывается весомее, чем соцопросы или количество средств, собранных для предвыборной кампании. Именно проблемы с контактами с избирателями в свое время напугали демократов, сказала Богуславская. Поэтому сейчас штаб Харрис ведет работу над тем, чтобы сделать ее публичные выступления более впечатляющими.

«Сейчас, безусловно, Трамп видится с точки зрения публичной коммуникации как более обещающий кандидат, в отличие от Камалы Харрис, которой еще предстоит проделать большую домашнюю работу», - добавила эксперт.

При этом отказаться от дебатов Харрис не могла, так как это показало бы, что ей нечего противопоставить Трампу.

Напомним, ранее Харрис подтвердила свое участие в теледебатах с Трампом 10 сентября. Она отметила, что «с нетерпением ждет этого». Дебаты пройдут в эфире телеканала ABC, выборы в США состоятся 5 ноября текущего года.