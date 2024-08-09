МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Японии прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Премьер-министр страны Фумио Кисида снова не упомянул виновника трагедии.
Сергей Лебедев 2024-08-09 11:13:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня, 9 августа, человечество вспоминает, как Соединенные Штаты во второй раз применили ядерное оружие против Японии. 79 лет назад ВВС США сбросили на Нагасаки бомбу «Толстяк» мощностью 20 килотонн. От взрыва и последствий в виде радиации погибли более 100 тысяч человек.

Сегодня в городе состоялась церемония памяти жертв американской бомбардировки. Началась она с минуты молчания. Затем в 11.02 по местному времени прозвучал первый удар колокола. Именно в это время взорвалась атомная бомба.

На памятной церемонии присутствовал премьер-министр страны Фумио Кисида. Он заявил, что Япония не должна допустить повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки. При этом политик не упомянул, кто виновен в ядерном ударе.

Напомним, аналогично Фумио Кисида поступил во время выступления в Хиросиме в минувший вторник, 6 августа. Однако он вспомнил о России, обвинив ее в том, что страна якобы угрожает атомным оружием.

#сша #Япония #ядерное оружие #хиросима #Нагасаки #бомбардировка #Фумио Кисида
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 