Сегодня, 9 августа, человечество вспоминает, как Соединенные Штаты во второй раз применили ядерное оружие против Японии. 79 лет назад ВВС США сбросили на Нагасаки бомбу «Толстяк» мощностью 20 килотонн. От взрыва и последствий в виде радиации погибли более 100 тысяч человек.

Сегодня в городе состоялась церемония памяти жертв американской бомбардировки. Началась она с минуты молчания. Затем в 11.02 по местному времени прозвучал первый удар колокола. Именно в это время взорвалась атомная бомба.

На памятной церемонии присутствовал премьер-министр страны Фумио Кисида. Он заявил, что Япония не должна допустить повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки. При этом политик не упомянул, кто виновен в ядерном ударе.

Напомним, аналогично Фумио Кисида поступил во время выступления в Хиросиме в минувший вторник, 6 августа. Однако он вспомнил о России, обвинив ее в том, что страна якобы угрожает атомным оружием.