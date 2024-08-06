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Кисида в годовщину бомбардировки Хиросимы не упомянул США

Сегодня японский премьер выступил с речью на церемонии памяти жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которая произошла в августе 1945 года.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 06:30:37
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не упомянул США, которые осуществили сброс бомбы, однако назвал Россию ядерной угрозой. Церемония проходит в Хиросиме, трансляцию ведет сайт мэрии города.

«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться», - цитирует агентство РИА Новости слова премьера.

Он также назвал задачей Японии, как страны, пережившей удар подобным оружием, приложить все усилия для достижения мира без ядерного вооружения. При этом японский премьер упомянул Россию, обвинив в том, что страна угрожает атомным оружием.

Напомним, что в прошлом году также поступил генсек ООН Антониу Гутерреш, который обратился ко всем странам с призывом не допустить повторения событий августа 1945, однако не упомянул главного виновника.  

 

#сша #Япония #ядерное оружие #хиросима #Нагасаки #Фумио Кисида #бомбардировка хиросимы
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