В Петербурге заложили новейший тральщик «Виктор Корнер»

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложили тральщик «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Корабль композитный, более 60 метров длиной, уникальный для России и всего поля. Имеет очень низкий показатель магнитного поля», - отметил начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Он добавил, что этот показатель позволяет тральщикам этого типа быть очень эффективными в противоминной обороне.

Водоизмещение тральщиков «Александрит» составляет около 890 тонн, а длина - около 62 метров. Корабль может развивать 16-узловую скорость пр иполном водоищмещении. Его экипаж состоит из 14 человек.

Такие тральщики могут использовать не только различные виды тралов, но и телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.