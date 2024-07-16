МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге заложили новейший тральщик «Виктор Корнер»

Тральщик проекта «Александрит» может использовать различные виды тралов, а также телеуправляемые автономные необитаемые подводные аппараты.
Павел Кутаренко 2024-07-16 14:29:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложили тральщик «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Корабль композитный, более 60 метров длиной, уникальный для России и всего поля. Имеет очень низкий показатель магнитного поля», - отметил начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Он добавил, что этот показатель позволяет тральщикам этого типа быть очень эффективными в противоминной обороне. 

Водоизмещение тральщиков «Александрит» составляет около 890 тонн, а длина - около 62 метров. Корабль может развивать 16-узловую скорость пр иполном водоищмещении. Его экипаж состоит из 14 человек. 

Такие тральщики могут использовать не только различные виды тралов, но и телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. 

Ранее были опубликованы кадры обезвреживания украинских мин подводным беспилотником Черноморского флота.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Санкт-Петербург #тральщик #Александрит #наш эксклюзив #закладка кораблей #Виктор Корнер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 