Маск в шутку пригрозил космическим лазером подпалить усы Мадуро

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск пообещал подпалить венесуэльскому президенту Николасу Мадуро усы из космоса при помощи лазеров. Об этом он написал на своей странице в X, обсуждая приостановку работы социальной сети в стране, сообщает «360».

«Мы подпалим ему усы из космоса!» - пошутил бизнесмен, отвечая на вопрос, готовит ли он космические лазеры.

Ранее Николас Мадуро сообщил, что соцсеть неоднократно нарушала законодательство Венесуэлы. Поэтому работа X в стране будет приостановлена на 10 дней.

Напомним, недавно Илон Маск объявил «войну» компаниям, которые бойкотируют X. По его словам, он на протяжении двух лет пробовал выстраивать с ними мирные отношения.

Миллиардер рекомендовал всем, кто столкнулся с «бойкотами» со стороны рекламодателей, подать судебные иски.