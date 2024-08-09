МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск в шутку пригрозил космическим лазером подпалить усы Мадуро

Американский миллиардер отреагировал на решение властей Венесуэлы приостановить работу соцсети X в стране.
Сергей Лебедев 2024-08-09 10:23:16
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск пообещал подпалить венесуэльскому президенту Николасу Мадуро усы из космоса при помощи лазеров. Об этом он написал на своей странице в X, обсуждая приостановку работы социальной сети в стране, сообщает «360».

«Мы подпалим ему усы из космоса!» - пошутил бизнесмен, отвечая на вопрос, готовит ли он космические лазеры.

Ранее Николас Мадуро сообщил, что соцсеть неоднократно нарушала законодательство Венесуэлы. Поэтому работа X в стране будет приостановлена на 10 дней.

Напомним, недавно Илон Маск объявил «войну» компаниям, которые бойкотируют X. По его словам, он на протяжении двух лет пробовал выстраивать с ними мирные отношения.

Миллиардер рекомендовал всем, кто столкнулся с «бойкотами» со стороны рекламодателей, подать судебные иски.

#в стране и мире #космос #венесуэла #илон маск #Николас Мадуро #лазер #усы #соцсеть х
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 