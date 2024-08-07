В МИД призвали мировое сообщество осудить атаки Киева на территории РФ

Международное сообщество должно не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Запад игнорирует атаки ВСУ на мирные населенные пункты Курской области, говорится в заявлении. Захарова подчеркнула, что это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов.

Представитель МИД перечислила атаки последних дней на ЛНР и Белгородскую область, а также попытку прорыва на территорию Курской области. Захарова заявила, что этой атакой ВСУ пытались посеять панику в Курской области и показать «подобие активности на фоне постоянных провалов».

Ранее президент России Владимир Путин назвал масштабной провокацией попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области. Российские военные остановили продвижение украинских националистов в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные остановили продвижение украинских националистов в этом регионе.