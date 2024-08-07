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В МИД призвали мировое сообщество осудить атаки Киева на территории РФ

Мария Захарова подчеркнула, что молчание стран Запада укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов.
Владимир Рубанов 2024-08-07 18:01:48
© Фото: МИД РФ

Международное сообщество должно не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Запад игнорирует атаки ВСУ на мирные населенные пункты Курской области, говорится в заявлении. Захарова подчеркнула, что это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов.

Представитель МИД перечислила атаки последних дней на ЛНР и Белгородскую область, а также попытку прорыва на территорию Курской области. Захарова заявила, что этой атакой ВСУ пытались посеять панику в Курской области и показать «подобие активности на фоне постоянных провалов».

Ранее президент России Владимир Путин назвал масштабной провокацией попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области. Российские военные остановили продвижение украинских националистов в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные остановили продвижение украинских националистов в этом регионе.

#в стране и мире #Украина #Курская область #белгородская область #ВСУ #МИД РФ #ЛНР #обстрелы #гибель мирных жителей
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