Протестующие заставили Харрис замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против американской поддержки Израиля прервали выступление кандидата на президентских выборах в США от демократов Камалы Харрис и вынудили ее замолчать после слов о победе экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае я продолжу говорить», - сказала Харрис в ходе предвыборного мероприятия в Детройте, трансляцию публикует телеканал C-SPAN.

В ответ на это среди присутствующих поднялся шум, что вынудило Камалу Харрис замолчать с недовольным выражением лица и дожидаться, пока аудитория успокоится и перестанет выкрикивать антиизраильские лозунги.

На мероприятии Харрис сопровождал губернатор Миннесоты Тим Уолц, который ранее был объявлен в качестве кандидата в вице-президенты США. По данным телеканала, это их третье совместное мероприятие в качестве напарников в ходе предвыборной поездки по штатам США.