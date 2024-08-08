Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Юг» уничтожили до 520 украинских боевиков за сутки из семи бригад ВСУ.

Кроме этого, группировка смогла улучшить тактическое положение.

Отмечается, что речь идет о районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки.

Также сообщается о потере неприятелем в зоне ответственности группировки три автомобиля ВСУ, 155-мм САУ «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Ранее ВСУ потеряли до 620 украинских боевиков в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское на территории ДНР.