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Группировка войск «Юг» уничтожила до 520 боевиков за сутки

Также военнослужащие группировки смогли улучшить тактическое положение.
Ирина Егорова 2024-08-08 05:38:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Юг» уничтожили до 520 украинских боевиков за сутки из семи бригад ВСУ.

Кроме этого, группировка смогла улучшить тактическое положение. 

Отмечается, что речь идет о районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки.

Также сообщается о потере неприятелем в зоне ответственности группировки три автомобиля ВСУ, 155-мм САУ «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Ранее ВСУ потеряли до 620 украинских боевиков в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское на территории ДНР.

#Минобороны России #боевики #ВСУ #Потери #группировка юг
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