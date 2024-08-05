Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Юг» уничтожили до 620 украинских боевиков за сутки.

Кроме этого, группировка смогла улучшить тактическое положение.

Также сообщается о потере неприятелем в зоне ответственности группировки трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777, четырех 105-миллиметровых орудий М119 и 105-миллиметрового орудия L119.

Еще сообщается, что военнослужащие группировки уничтожили два украинских склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение живой силе и технике из состава пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское на территории ДНР.

За сутки подразделения ГВ «Юг» отразили одну контратаку формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что морпехи-тихоокеанцы установили «Рапиру» на МТ-ЛБ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.