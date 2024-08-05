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Подразделения группировки «Юг» уничтожили до 620 боевиков за сутки

Также военнослужащие группировки смогли улучшить тактическое положение.
2024-08-05 13:17:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Юг» уничтожили до 620 украинских боевиков за сутки. 

Кроме этого, группировка смогла улучшить тактическое положение. 

Также сообщается о потере неприятелем в зоне ответственности группировки трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777, четырех 105-миллиметровых орудий М119 и 105-миллиметрового орудия L119.

Еще сообщается, что военнослужащие группировки уничтожили два украинских склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение живой силе и технике из состава пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское на территории ДНР. 

За сутки подразделения ГВ «Юг» отразили одну контратаку формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ. 

Ранее сообщалось, что морпехи-тихоокеанцы установили «Рапиру» на МТ-ЛБ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #боевые действия #СВО #Потери противника #группировка юг
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