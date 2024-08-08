МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Антонов: реакция США на атаку ВСУ в Курской области возмутительна

По словам Антонова, действия ВСУ можно расценивать как террористическую акцию.
Ирина Егорова 2024-08-08 02:41:13
© Фото: t.megubernator_46,Global Look Press

Реакция США на нападение ВСУ на Курскую область возмутительна, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны», - сообщил он.

Он уточнил, что от чиновников не поступило ни слов критики украинских неонацистов, ни сожаления в отношении жертв трагедии.

По словам Антонова, действия ВСУ можно расценивать как террористическую акцию.

«Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», - сказано в сообщении.

Также он призвал Вашингтон прекратить поставки оружия Киеву.

Напомним, что США назвали действия Киева на российской территории суверенным решением Украины. Миллер назвал попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области «операцией, которую они предприняли по другую сторону границы».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молчание стран Запада по поводу нападений на мирных жителей укрепляет чувство безнаказанности в Киеве. Она призвала международное сообщество осудить преступления киевского режима.

#сша #Киев #Курская область #ВСУ #Вашингтон #атака #осуждение #посол Анатолий Антонов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 