Реакция США на нападение ВСУ на Курскую область возмутительна, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны», - сообщил он.

Он уточнил, что от чиновников не поступило ни слов критики украинских неонацистов, ни сожаления в отношении жертв трагедии.

По словам Антонова, действия ВСУ можно расценивать как террористическую акцию.

«Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», - сказано в сообщении.

Также он призвал Вашингтон прекратить поставки оружия Киеву.

Напомним, что США назвали действия Киева на российской территории суверенным решением Украины. Миллер назвал попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области «операцией, которую они предприняли по другую сторону границы».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молчание стран Запада по поводу нападений на мирных жителей укрепляет чувство безнаказанности в Киеве. Она призвала международное сообщество осудить преступления киевского режима.