На одном метре рва в Ленобласти нашли останки 15 жертв концлагеря

На дне раскопа - груда человеческих останков. Нет ни фрагментов обуви, ни верхней одежды.

«Они все почти босые. У них нет поясных ремней, они фактически все в нижнем белье. Нет признаков ни шинелей, ни шапок - ничего», - говорит Андрей Федотов, аналитик центра «Помним всех поименно».

Кости лежат вперемешку с черепами в несколько слоев. Жуткая находка шокировала даже опытных поисковиков. Они уверены, что обнаружили массовое захоронение советских военнопленных - узников фашистского концлагеря «Дулаг 101». До 1942 года в деревне Котлы Ленинградской области располагался один из его филиалов.

«Примерное количество захороненных здесь людей, с учетом того что на одном погонном метре этого рва лежит около 15 человек, на данный момент - это около 5 тысяч. Мало того что здесь они умирали от болезней и голода - их еще достреливали. То есть, есть попадания в голову и есть попадания с близкого расстояния, которое разрывало черепную коробку. Ломало стенки черепной коробки», - рассказывает Федотов.

Тела замученных в концлагере красноармейцев сбрасывали в 60-метровый противотанковый ров и засыпали камнями.

Еще до войны на этом месте в деревне Котлы располагался военный аэродром. До наших дней сохранилась часть диспетчерского пункта. Летом 1941 года немецкая авиация бомбила его едва ли не каждый день. После того как войска Вермахта заняли деревню, решили аэродром перестроить под самолеты Люфтваффе. Бесплатной рабочей силой стали советские военнопленные.

На месте обнаружения останков работают сотрудники областного управления Следственного комитета. Эти материалы станут частью общего уголовного дела по факту геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления пола, возраста погибших, а также причин смерти», - рассказала старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СК РФ по Ленинградской области Мария Добрынина.

В годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области действовала целая сеть концлагерей «Дулаг». Людей там содержали в нечеловеческих условиях. Галина Ефременко родилась и выросла в деревне Котлы. Ее бабушка часто вспоминала годы оккупации и рассказывала о зверствах нацистов.

«То, что здесь их было очень много, то, что умирали тысячами, то, что местных жителей не подпускали. Люди, конечно, сочувствовали, жалели, но тогда такое время было, что... Один раз немцы пытались отогнать этих женщин, они бросали им вареную картошку, куски хлеба... И даже пустили очередь над головами, чтоб испугать. Автоматную очередь - и, естественно, люди испугались», - рассказывает она.

Среди останков поисковики обнаружили четыре солдатских медальона. И почти все хорошо читаются. Уже даже нашли родственника одного из бойцов. Племянник младшего сержанта Егора Борисовича Радченко сейчас живет в Ростовской области.

«Мы с ним связались по телефону, рассказали. Он нам сказал, что приходила похоронка о том, что он пропал без вести под Витебском. Это была последняя информация о нем. Скорее всего, он был взят в плен и сюда его пригнали. Они очень обрадовались, люди на связи, они пытаются сейчас где-то в семейных архивах поднять эту похоронку. Потому как жена его ждала, она его разыскивала», - говорит участница поискового отряда «Форпост» Снежана Лебеденко.

Это лишь начало большой исследовательской работы, говорят поисковики. Всего в нескольких сотнях метрах от этого раскопа они нашли еще два таких же противотанковых рва, заполненных останками советских солдат.