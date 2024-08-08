Подписан закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Документ опубликован.

Теперь органы МВД будут подавать сведения о мужчинах, которые получают гражданство и готовятся принести присягу. Эти данные будут поступать в электронной форме в единую систему межведомственного электронного взаимодействия до того, как новые граждане получат российский паспорт.

Сейчас иностранцы призывного возраста, которые получают гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет по месту жительства. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что иностранцы уклоняются от этой обязанности.

Уклонение от постановки на учет теперь будет служить основанием для прекращения гражданства. Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Ранее глава государства подписал закон, наделяющий органы внутренних дел правом выдворять иностранцев за пределы страны.