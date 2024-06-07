Путин: нужно вернуться к обсуждению миграционной политики

России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее», об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Нельзя делать вид, что проблемы не существует - она есть», - сообщил глава государства.

Со слов Путина, в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент уточнил, что в РФ нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

Ранее в МВД РФ заявили о разработке реформы по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за пребыванием.