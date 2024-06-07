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Путин: нужно вернуться к обсуждению миграционной политики

Президент уточнил, что обсудить миграционную политику нужно «как можно быстрее».
Услада Дубинина 2024-06-07 18:23:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее», об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Нельзя делать вид, что проблемы не существует - она есть», - сообщил глава государства.

Со слов Путина, в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент уточнил, что в РФ нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

Ранее в МВД РФ заявили о разработке реформы по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за пребыванием.

#в стране и мире #пмэф #Владимир Путин #миграционная политика #миграция
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