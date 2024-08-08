ВС РФ сбросили с дронов взрывчатку на боевиков ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотников прямо на боевиков ВСУ скидывают гранаты в приграничном районе Курской области.

Укрывшийся в лесу противник был уничтожен. На записи показано, как оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью, наводят боеприпасы и сбрасывают их.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» вместе с органами ФСБ России не допустили продвижения ВСУ в Курской области. В районах, граничащих с Украиной, продолжается ликвидация киевских формирований. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 400 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.