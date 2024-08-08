МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ не допустили продвижения противника в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» и органы ФСБ России пресекают попытки прорыва отдельных подразделений врага вглубь территории РФ на Курском направлении.
2024-08-08 11:47:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Север» вместе с органами ФСБ России не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России на Курском направлении.

«В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что киевские формирования ликвидируются в Судженском и Кореневском районах, граничащими с Украиной. Противник уничтожается силами группировки войск «Север» и ФСБ России.

Осуществляется огневое поражение скоплений живой силы и техники ВСУ. Российские силы пресекают попытки прорыва отдельных вражеских подразделений вглубь территории. Авиация наносит удары по резервам ВСУ в Сумской области.

Суточные потери украинской стороны составили до 400 человек. Помимо живой силы, противник лишился 32 единиц бронетехники, включая танк, четыре БТР, три БМП и 24 боевых бронированных машин «Козак».

 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 