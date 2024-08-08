ВС РФ не допустили продвижения противника в Курской области

Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Север» вместе с органами ФСБ России не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России на Курском направлении.

«В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что киевские формирования ликвидируются в Судженском и Кореневском районах, граничащими с Украиной. Противник уничтожается силами группировки войск «Север» и ФСБ России.

Осуществляется огневое поражение скоплений живой силы и техники ВСУ. Российские силы пресекают попытки прорыва отдельных вражеских подразделений вглубь территории. Авиация наносит удары по резервам ВСУ в Сумской области.

Суточные потери украинской стороны составили до 400 человек. Помимо живой силы, противник лишился 32 единиц бронетехники, включая танк, четыре БТР, три БМП и 24 боевых бронированных машин «Козак».