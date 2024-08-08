Все АЗС Курской области оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой

Автозаправочные станции в Курской области оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы и бронезащитой. Об этом доложил врио главы региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину в ходе беседы по видеосвязи.

«Работаем с топливно-энергетическим комплексом, чтобы все заправки функционировали, было топливо, резервы. Также мы с ними проводим работу, чтобы все заправочные комплексы были оборудованы системами РЭБ и бронезащитой», - сказал губернатор.

Смирнов добавил, что уже провел переговоры с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Киевские формирования стали массировано обстреливать Курскую область и применять дроны 6 августа. Жертвами атак стали как минимум шесть человек, пострадали 30 человек, в том числе девять детей.

Людей, желающих покинуть опасные районы, вывозят автобусами. Многие местные жители уезжают на своих автомобилях. Всем оказывается необходимая помощь. В регионе развернули пункты временного размещения. О готовности разместить у себя жителей Курской области заявили и другие субъекты, включая Москву и Московскую область.