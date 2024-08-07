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ВСУ расстреляли беременную на выезде из Суджи

Близкие рассказали, что семья пыталась выбраться из города на двух машинах.
Владимир Рубанов 2024-08-07 19:51:28
© Фото: Нина Кузнецова, VK © Видео: ТРК «Звезда»

Беременная женщина погибла во время обстрела, когда она вместе с семьей пыталась выехать из Суджи в Курской области. ВСУ буквально в упор расстреляли их автомобиль.

Семья ехала на двух машинах: 28-летняя Нина Кузнецова позади, ее муж Артем вместе с мамой и сыном - впереди на другом автомобиле.

«Вон приборку пробило. Если бы кто-то спереди сидел - погиб бы. Обычно так внук сидит в кресле. А это в зад уже невестка мертвая заехала», - рассказал «Звезде» отец Артема.

Во время обстрела Артем и все, кто находился с ним, не пострадали. Нина потеряла сознание и врезалась в машину мужа.

Накануне сообщалось, что ВСУ ударили дроном по автомобилю скорой помощи около Суджи, погибли два человека.

#Курская область #ВСУ #атака #Обстрел #гибель мирных жителей #Суджа
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