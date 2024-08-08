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Покинувшие жилье в Курской области из-за ВСУ получат по 10 тыс. рублей

Речь идет о единовременной выплате жителям, покинувшим свои дома в опасных районах.
Андрей Аркадьев 2024-08-08 17:09:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: трк

Жителям Курской области, покинувшим регион из-за атак киевских формирований, выплатят единовременно по 10 тысяч рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

«Решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, необходимые ресурсы будут направлены», - сказал глава государства в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым.

Людей, желающих покинуть опасные районы Курской области из-за атак ВСУ, вывозят автобусами. Многие местные жители уезжают на своих автомобилях. Всем оказывается необходимая помощь.

В регионе развернули новые пункты временного размещения. Людей также готовы разместить на своей территории представители других субъектов России.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» вместе с органами ФСБ России не допустили продвижения ВСУ в Курской области. В районах, граничащих с Украиной, продолжается ликвидация киевских формирований. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 400 человек.

#Путин #Курская область #ВСУ #помощь
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