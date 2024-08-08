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Военкор Коц заявил, что Поддубный не теряет присутствия духа

По его словам, журналист чувствует себя нормально.
Сергей Лебедев 2024-08-08 15:17:02
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Получивший ранение в Курской области военный корреспондент Евгений Поддубный не теряет присутствия духа и чувства юмора, он чувствует себя нормально. Об этом «Звезде» рассказал военкор Александр Коц.

«Будет поправляться и восстанавливаться», - добавил он.

Ранее Евгения Поддубного на вертолете доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. Медики проводят диагностику состояния военкора, после чего составят план лечения. 

Напомним, журналист получил ранение в минувшую среду, 7 августа. Его машину атаковал украинский дрон-камикадзе.

#Москва #Курская область #ВСУ #ранение #наш эксклюзив #военкор #Евгений Поддубный
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