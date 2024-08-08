Военкор Коц заявил, что Поддубный не теряет присутствия духа

Получивший ранение в Курской области военный корреспондент Евгений Поддубный не теряет присутствия духа и чувства юмора, он чувствует себя нормально. Об этом «Звезде» рассказал военкор Александр Коц.

«Будет поправляться и восстанавливаться», - добавил он.

Ранее Евгения Поддубного на вертолете доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. Медики проводят диагностику состояния военкора, после чего составят план лечения.

Напомним, журналист получил ранение в минувшую среду, 7 августа. Его машину атаковал украинский дрон-камикадзе.