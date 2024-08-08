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Российские артиллеристы уничтожили боеприпасы врага в Курской области

Замаскированный боекомплект противника был обнаружене в ходе разведывательных мероприятий.
2024-08-08 15:00:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российской гаубицы Д-30 уничтожил полевой замаскированный боекомплект противника в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России. 

Склад боеприпасов подразделения неприятеля был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. 

Проанализировав полученные разведданные, российские военнослужащие приняли решение применить артиллерию по боекомплекту ВСУ. 

Точный артиллерийский удар был нанесен расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30. В результате вражеский боекомплект был полностью уничтожен. 

В уничтожении цели, как отметили в МО РФ, позволили убедиться кадры объективного контроля. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения нашей авиацией техники ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #боеприпасы #Курская область #уничтожение #боекомплект
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