Российские артиллеристы уничтожили боеприпасы врага в Курской области

Расчет российской гаубицы Д-30 уничтожил полевой замаскированный боекомплект противника в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Склад боеприпасов подразделения неприятеля был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий.

Проанализировав полученные разведданные, российские военнослужащие приняли решение применить артиллерию по боекомплекту ВСУ.

Точный артиллерийский удар был нанесен расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30. В результате вражеский боекомплект был полностью уничтожен.

В уничтожении цели, как отметили в МО РФ, позволили убедиться кадры объективного контроля.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения нашей авиацией техники ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.