Российские артиллеристы уничтожили боеприпасы врага в Курской области

Расчет российской гаубицы Д-30 уничтожил полевой замаскированный боекомплект противника в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Склад боеприпасов подразделения неприятеля был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий.
Проанализировав полученные разведданные, российские военнослужащие приняли решение применить артиллерию по боекомплекту ВСУ.
Точный артиллерийский удар был нанесен расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30. В результате вражеский боекомплект был полностью уничтожен.
В уничтожении цели, как отметили в МО РФ, позволили убедиться кадры объективного контроля.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения нашей авиацией техники ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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