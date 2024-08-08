Школьница из курской Суджи взяла из дома в ПВР только учебники

Школьница из Суджи в Курской области Ангелина Кальченко, выезжая в пункт временного размещения в Курск, в спешке оставила все дома, в том числе деньги, не забыла только об учебниках. О своем состоянии в ПВР она рассказала корреспонденту «Звезды».

«Она отличница», - добавила бабушка Ангелины, когда девочка рассказывала, как уезжала.

По словам девочки, сначала она с семьей провела ночь в подвале, и только с утра они уехали на машине в Курск. Перед этим ее папа помогал тушить сарай соседки, во двор которой прилетел вражеский снаряд и занялся огонь.

«Сарай загорелся, мой папа вылетел во двор быстро и пошел тушить с зятем соседки. Надышался едкого дыма, бухыкал всю дорогу, но помог», - рассказала Ангелина.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову координировать оказание помощи жителям области. По поручению Мантурова соседние с Курской областью регионы также развернут пункты временного размещения для курян.