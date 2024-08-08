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Сена с начала Олимпиады была пригодна для плавания только два дня

Одни из худших показателей загрязненности зафиксировали 5 августа.
Сергей Лебедев 2024-08-08 14:21:44
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Global Look Press

С начала Олимпийских игр в Париже качество воды в реке Сена было пригодным для проведения соревнований только в два из десяти дней. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на исследование Mediapart.

Отмечается, что одни из худших показателей загрязненности зафиксировали 5 августа. Именно в этот день состоялась смешанная эстафета по триатлону.

«За исключением 30 и 31 июля, результаты проб превысили требования Международной федерации триатлона»‎, - говорится в публикации.

Напомним, французские власти потратили на очистку Сены 1,4 миллиарда евро. Столько же ушло на строительство подземного резервуара, куда попадает сточная вода и где она отстаивается перед сбросом в Сену. Однако он не выдерживает сильных дождей. Из-за ухудшения качества воды несколько раз откладывали тренировки и заплывы.

#в стране и мире #Франция #Олимпийские игры #вода #Париж #Река #сена #загрязнение #Заплыв
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