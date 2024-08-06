МО РФ показало видео уничтожения пикапов ВСУ на Северском направлении

Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Северском направлении специальной операции. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также при помощи беспилотников российские военные поразили позиции украинской 54-й механизированной бригады. Противника ликвидировали в районе Спорного.

МО РФ показало кадры уничтожения боевиков. На них запечатлены прямые попадания FPV-дронов во внедорожники и укрепления ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.