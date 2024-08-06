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МО РФ показало видео уничтожения пикапов ВСУ на Северском направлении

Также были поражены позиции украинской 54-й механизированной бригады в районе Спорного.
2024-08-06 10:43:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Северском направлении специальной операции. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также при помощи беспилотников российские военные поразили позиции украинской 54-й механизированной бригады. Противника ликвидировали в районе Спорного.

МО РФ показало кадры уничтожения боевиков. На них запечатлены прямые попадания FPV-дронов во внедорожники и укрепления ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #МО РФ #СВО #FPV-дрон #Спорное
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