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МИД РФ: Японии заявлен протест из-за военных учений у границ России

Москва предупредила о принятии контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России, сказано в тексте заявления.
Ирина Егорова 2024-08-08 00:24:24
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Москва выразила посольству Японии решительный протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России.

В заявлении министерства иностранных дел РФ уточняется, что учения проводились с 18 по 26 июля, в том числе в районах острова Хоккайдо у границы РФ.

«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у наших дальневосточных рубежей, которая в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Москва предупредила о принятии контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России, сказано в тексте заявления.

#учения #сша #Япония #границы #МИД РФ #остров хоккайдо
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