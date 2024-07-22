Госдеп: США готовы использовать ядерное оружие для защиты Японии

США готовы к применению любых средств, в том числе ядерных для выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом на брифинге сообщил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», - заявил он.

Дипломат отметил растущие беспрецедентные угрозы в АТР. По его словам, на их фоне будет обеспечена не только безопасность Японии, но и всего региона.

Ранее Япония и США согласовали проект на более чем $3 миллиардов по созданию ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. При этом японская сторона выделит на эти цели $1 миллиард.