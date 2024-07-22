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Госдеп: США готовы использовать ядерное оружие для защиты Японии

На фоне растущих беспрецедентных угроз в регионе в Госдепе США заявили о готовности обеспечить не только защиту Японии, но внести вклад в региональную безопасность.
Ирина Егорова 2024-07-22 20:37:26
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Globallookpress

США готовы к применению любых средств, в том числе ядерных для выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом на брифинге сообщил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», - заявил он.  

Дипломат отметил растущие беспрецедентные угрозы в АТР. По его словам, на их фоне будет обеспечена не только безопасность Японии, но и всего региона.

Ранее Япония и США согласовали проект на более чем $3 миллиардов по созданию ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. При этом японская сторона выделит на эти цели $1 миллиард. 

#сша #Япония #ядерное оружие #Госдеп #АТР #безопасность
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