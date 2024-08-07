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Улицы Владивостока показали после мощного тропического ливня

По прогнозам, вода из Приморского края уйдет не раньше чем через неделю.
Максим Низкодубов 2024-08-07 09:19:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подпорная стена едва выдерживает бурный поток воды - еще чуть-чуть, и бетонную конструкцию смоет. Улицы Владивостока топит тропическими осадками, ручьи, водопады и озера повсюду.

На местном рынке торговцев вместе с имуществом и прилавками водоворотом смывает с торговых площадок. Добираться до автобусных остановок жителям приходится вброд по колено. Зонты и резиновые сапоги не спасают, а ливневки не справляются с таким объемом воды.

Трехполосная дорога неподалеку от знаменитого Золотого моста по зубам теперь лишь большегрузам. Водителям легковушек, рискнувшим проскочить этот участок нахрапом, теперь придется откачивать воду из моторов.

Город парализовали 9-балльные пробки, из-за подтоплений автобусы едут в объезд. Но даже там, где воды минимум, есть опасность остаться без колес.

Всего за час обильных осадков, количество которых в два раза превысило прогнозы синоптиков, Владивосток буквально утонул. Особенно остро страдают низины. Для автомобилистов сегодня особенно сложный день, потому что приходится не только передвигаться в сложных погодных условиях, но еще и внимательно следить за обстановкой под колесами - под водой не видно ям. Огромное количество селя, камней, мусора и других препятствий.

На одну из улиц вблизи многоэтажек сошел грязевой сель. Дворы домов залило густым слоем грунта. На месте уже работает тяжелая техника.

Приморский край уже несколько дней борется с наводнениями и паводками. Так, в районе Дальнереченска под воду ушли десятки частных домов и фермерских хозяйств. Из-за осадков частично нарушено транспортное сообщение с населенными пунктами. Организована лодочная переправа и подвоз средств первой необходимости. По прогнозам, вода из региона уйдет не раньше чем через неделю.

#Приморский край #Владивосток #наш эксклюзив #ливень #Новоднение #обильные осадки
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