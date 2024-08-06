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В Дальнереченске организовали эвакуацию жителей из-за прорыва дамбы

Пострадавших нет, на месте работают спасатели.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 08:09:29
© Фото: adm_dgo, Telegram © Видео: adm_dgo, Telegram

В городе Дальнереченск Приморского края прорвало дамбу, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ГО и ЧС региона.

«Произошел прорыв дамбы в микрорайоне Мясокомбината. Пострадавших нет, поток воды пока слабый. На место отправились спасатели, идут работы по ликвидации последствий», - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают спасатели, всего привлекли 22 человека и задействовали пять плавсредств и семь единиц техники.

В администрации города сообщили об организации эвакуации жителей, так как вода будет расти еще в течение одного-двух дней. В местной школе были развернуты пункты временного пребывания. При этом власти города в беседе со «Звездой» опровергли информацию о прорыве дамбы.

По данным Дальнереченской межрайонной прокуратуры, в городе произошел прорыв земляной насыпи, которая сдерживала потоки воды. По результатам проверки, выявившей нарушения, ведомство направило материалы в СК для решения об уголовном преследовании по статье о халатности.

#в стране и мире #Приморский край #прорыв дамбы #эвакуация жителей #подъем воды #дальнереченск
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