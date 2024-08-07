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В Курской больнице сообщили о 28 раненных при атаке ВСУ на область

Среди пострадавших есть дети и сотрудники скорой помощи, экстренные службы области были переведены на усиленный режим работы.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 08:39:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При атаке ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек, среди них есть дети и сотрудники скорой помощи, сообщил «Звезде» заместитель главврача Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов.

«В основном это сочетанные, мино-взрывные раны, комбинированные травмы поражающими элементами, осколочные ранения и ожоги. Есть среди пациентов тяжелые, которые находятся в реанимации», - сообщил Локтионов.

Медики области находятся в контакте со столичными специалистами, будут проведены необходимые консультации.

Напомним, ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о переводе экстренных служб региона на усиленный режим работы в связи с ситуацией в приграничных районах. Была открыта мобильная станция по переливанию крови, медучреждения пополняют запасы донорской крови.  

#Курская область #алексей смирнов #больница #пострадавшие #наш эксклюзив #атака всу
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