В Курской больнице сообщили о 28 раненных при атаке ВСУ на область

При атаке ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек, среди них есть дети и сотрудники скорой помощи, сообщил «Звезде» заместитель главврача Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов.

«В основном это сочетанные, мино-взрывные раны, комбинированные травмы поражающими элементами, осколочные ранения и ожоги. Есть среди пациентов тяжелые, которые находятся в реанимации», - сообщил Локтионов.

Медики области находятся в контакте со столичными специалистами, будут проведены необходимые консультации.

Напомним, ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о переводе экстренных служб региона на усиленный режим работы в связи с ситуацией в приграничных районах. Была открыта мобильная станция по переливанию крови, медучреждения пополняют запасы донорской крови.