Морпехи показали уничтожение опорных пунктов ВСУ из ПТРК «Фагот»

Военнослужащие подразделений морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток» показали уничтожение опорных пунктов, живой силы и техники ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления спецоперации. Кадры публикует Минобороны России.

Удар наносился из переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот».

По данным оборонного ведомства, бойцы используют модифицированный ПТРК, оборудованный системой дистанционного управления - изображение из прицела по проводам транслируется на экран, а канал управления ракетой вынесен на внешний пульт. Благодаря подобной технике, расчет может находиться от пусковой установки на удалении до 50 метров.

По словам морпехов, сейчас ВСУ, как правило, прячут свои танки и бронетранспортеры в глубоком тылу, поэтому они помогают штурмовым подразделениям разбирать долговременные огневые точки и укрепления противника.

«Чаще всего бывает, что какой-то опорный пункт противника, который пехота не может штурмовать без серьезных потерь, и нужно его как-то ликвидировать. И просят нас, чтобы мы помогли», - рассказал командир отделения с позывным «Чили».

Из-за холмистого рельефа местности бойцам приходится подходить к позициям противника практически вплотную.

«Шестью ПТУРами мы работали по опорнику. Их выбить никто не мог, они там хорошо осели, плюс там работал танк. Мы его не видели. Но, благодаря ПТУРам и разведке, мы их хорошо обложили. Противник просто ушел», - рассказал заместитель командира взвода с позывным «Кречет».

Военнослужащий подчеркнул, что сейчас часть путей снабжения противника в Угледаре уже простреливается нашими войсками, которые планомерно продвигаются вперед.

«Наши потихоньку продавливают, продавливают. Настигают. У них там с правого фланга у Угледара проблема большая. Скоро им жилу снабжения перекроют, и будет полегче», - сказал боец.

Ранее расчеты «Фагота» группировки «Север» показывали уничтожение вражеского миномета, был нанесен удар по опорным пунктам противника.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.