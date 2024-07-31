Расчет «Фагота» группировки «Север» показал уничтожение миномета ВСУ

Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Север» нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Удар наносился из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот». На видео расчет ПТРК выходит на очередное боевое задание под командованием оператора-наводчика с позывным Лукас.

Разведчики обнаружили укрепленные позиции противника в двух километрах. Там находился миномет, который затруднял продвижение нашей пехоты.

Пока одна группа добирается до огневой точки, вторая на квадроцикле подбирается к противнику с другого фланга и наносит прицельный удар. Оператор БПЛА фиксирует прямое попадание - цель уничтожена.

После выполнения задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

Ранее МО РФ показало боевую работу РСЗО «Град» в Херсонской области. На видео артиллеристы нанесли удары по пункту дислокации ВСУ на правом берегу Днепра и уничтожили его.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.