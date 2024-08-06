Лавров и глава МИД Иордании призвали Ближний Восток к сдержанности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Разговор состоялся по инициативе иорданской стороны.

Главы МИД двух стран обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и Сафади сделали акцент на необходимости прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе.

Министры призвали все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить катастрофических последствий для всего Ближнего Востока.

Лавров и Сафади договорились продолжать регулярные контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.