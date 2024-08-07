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Под Одессой задержали грузовик с 42 бежавшими от мобилизации мужчинами

Сообщается, что они хотели скрыться в Приднестровье.
Ирина Егорова 2024-08-07 02:47:18
© Фото: Elena MayorovaGlobal Look Press, Global Look Press

Пограничники задержали КамАЗ, в кузове которого находились 42 человека. Таким образом мужчины хотели избежать мобилизации и скрыться в Приднестровье, пишет Life со ссылкой на  «Страна.ua».  

Беглецы были остановлены в Станиславке Одесской области. Уточняется, что все «пассажиры» были призывного возраста.

Тем временем на Украине нашли способ мобилизовать тех, кто младше 25 лет. Под призыв попадают те, кому еще нет 25, но имеет военную подготовку или военно-учетную специальность. 

На следующей неделе на Украине продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней - с 12 августа по 9 ноября. 

#КамАЗ #Украина #Пограничники #Приднестровье #призывники #Задержание #мужчины #Одесская область #мобилизация
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