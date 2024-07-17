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Свыше 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду

По словам собеседницы «Звезды», суммы штрафов могут достигать до 100 тысяч рублей.
Глеб Владовский 2024-07-17 11:12:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Более 150 тысяч штрафов по новым тарифам кикшеринговых компаний выписаны россиянам за неправильную езду на электросамокатах за лето. Об этом рассказала «Звезде» представитель одной из компаний Юлия Лебедева.

«За езду в нетрезвом виде штраф составляет 100 тысяч рублей. За неспешивание на переходе составляет 1 000 рублей, за передачу самоката ребенку - 10 тысяч рублей, за езду вдвоем - 5 000 рублей», - рассказала спикер.

Она добавила, что к штрафу также добавляется блокировка аккаунтов на определенный период времени в зависимости от тяжести правонарушения.

«Мы убеждены, что рост этих штрафов должен касаться не только кикшеринговых компаний, но и частных самокатов... владельцы которых очень часто не соблюдают правила дорожного движения», - считает Лебедева.

По ее словам, с 27 мая ужесточение наказаний позволило уменьшить количество нарушений. Например, количество встающих на самокат парой за это время уменьшилось на 40%, а также заблокировано 4 000 аккаунтов, находившихся в распоряжении несовершеннолетних лиц.

Напомним, что 10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение управления электросамокатами, а также велосипедами. Кроме того, согласно опросу, проведенному спикером Госдумы Вячеславом Володиным, свыше половины россиян хотят полностью запретить их на территории РФ. 

#наш эксклюзив #штрафы #электросамокаты #кикшеринг
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