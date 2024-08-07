В ФШР отреагировали на историю с отравлением шахматистки в Дагестане

Шахматистка Амина Абакарова никак не объяснила свою попытку отравить соперницу Умайганат Османову, рассказал «Звезде» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Я думаю, что объяснения она должна давать в правоохранительных органах», - заявил он.

Ткачев сказал, что никогда не сталкивался с такими ситуациями.

«Ни одна медаль, не важно, чемпионат республики или Олимпийские игры, не стоит того, чтобы подвергать опасности жизнь своего соперника», - сказал исполнительный директор ФШР.

Ранее Умайганат Османова рассказала «Звезде» о своем самочувствии после попытки покушения. По ее словам, после обнаружения ртути на место проведения турнира приезжала скорая. Еще одному находившемуся в помещении человеку пришлось ставить капельницу.