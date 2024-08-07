Шахматистка Османова рассказала, как ее чуть не отравили ртутью

Дагестанская шахматистка Умайганат Османова рассказала «Звезде», что уже чувствует себя лучше после попытки отравления ртутью, но ее психическое состояние остается тяжелым.

«Конечно, я просто в ужасе. Психологически, морально подавлена. Благо вовремя обнаружила - так как нам играть за этой доской 3-4 часа. Это классические шахматы, и, соответственно, мы долго сидим за этой доской. Ртуть вовремя вытекла из-под доски, и какого-то серьезного вреда здоровью нет», - сообщила она.

По словам Османовой, на место проведения турнира приезжала скорая. Врачи проверяли у нее давление, сатурацию, оказали первую помощь. Еще одному находившемуся в помещении человеку пришлось ставить капельницу. Это все произошло еще 2 августа, и только сейчас инцидент придали огласке, а поначалу его пытались замять, сказала спортсменка.

«Умышленно принести до начала тура, посмотреть, на какой доске я играю, каким цветом, и совершить такие действия. Мы все просто в шоке, в ужасе. За историю шахмат я в первый раз вижу такое. Бывало там - под столом бьешь, в телефоне смотришь ходы. Но чтобы умышленно отравить, убить человека - не сталкивалась с таким», - сказала Османова.

По ее словам, сейчас Федерация шахмат России рассматривает пожизненную дисквалификацию Амины Абакаровой со всех турниров в стране. Османова рассказала, что знает свою соперницу всю жизнь.

«Мне 30 лет, ей 40. Я с 7 лет играю. Мы всю жизнь за одну республику выступали. Я ее знаю всю жизнь - и без мотива, без ничего. У нас не было никаких конфликтов, я ее не оскорбляла, не унижала», - сообщила Умайганат.

Ранее сообщалось, что во время турнира Умайганат Османову пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее шахматной доской. Предположительно это пыталась сделать другая участница соревнований Амина Абакарова.