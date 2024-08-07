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Шахматистка Османова рассказала, как ее чуть не отравили ртутью

По словам спортсменки, еще одному находившемуся в помещении человеку пришлось ставить капельницу.
Владимир Рубанов 2024-08-07 14:51:00
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallook Press © Видео: ТРК «Звезда»

Дагестанская шахматистка Умайганат Османова рассказала «Звезде», что  уже чувствует себя лучше после попытки отравления ртутью, но ее психическое состояние остается тяжелым.

«Конечно, я просто в ужасе. Психологически, морально подавлена. Благо вовремя обнаружила - так как нам играть за этой доской 3-4 часа. Это классические шахматы, и, соответственно, мы долго сидим за этой доской. Ртуть вовремя вытекла из-под доски, и какого-то серьезного вреда здоровью нет», - сообщила она.

По словам Османовой, на место проведения турнира приезжала скорая. Врачи проверяли у нее давление, сатурацию, оказали первую помощь. Еще одному находившемуся в помещении человеку пришлось ставить капельницу. Это все произошло еще 2 августа, и только сейчас инцидент придали огласке, а поначалу его пытались замять, сказала спортсменка.

«Умышленно принести до начала тура, посмотреть, на какой доске я играю, каким цветом, и совершить такие действия. Мы все просто в шоке, в ужасе. За историю шахмат я в первый раз вижу такое. Бывало там - под столом бьешь, в телефоне смотришь ходы. Но чтобы умышленно отравить, убить человека - не сталкивалась с таким», - сказала Османова.

По ее словам, сейчас Федерация шахмат России рассматривает пожизненную дисквалификацию Амины Абакаровой со всех турниров в стране. Османова рассказала, что знает свою соперницу всю жизнь.

«Мне 30 лет, ей 40. Я с 7 лет играю. Мы всю жизнь за одну республику выступали. Я ее знаю всю жизнь - и без мотива, без ничего.  У нас не было никаких конфликтов, я ее не оскорбляла, не унижала», - сообщила Умайганат.

Ранее сообщалось, что во время турнира Умайганат Османову пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее шахматной доской. Предположительно это пыталась сделать другая участница соревнований Амина Абакарова.

#Спорт #соревнования #Дагестан #шахматы #отравление #ртуть #наш эксклюзив
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