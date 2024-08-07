Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

Мексика пригласила российского лидера Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщило посольство Мексики в РФ.

Церемония передачи власти состоится 1 октября 2024 года, передают «Известия».

Напомним, на президентских выборах в Мексике одержала победу кандидат от правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум. Это первый случай в истории страны, когда на пост главы государства избрали женщину. Путин позже поздравил ее с победой, отметив, что страна является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе.

Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество между странами.