Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

Мексика пригласила российского лидера Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщило посольство Мексики в РФ.
Церемония передачи власти состоится 1 октября 2024 года, передают «Известия».
Напомним, на президентских выборах в Мексике одержала победу кандидат от правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум. Это первый случай в истории страны, когда на пост главы государства избрали женщину. Путин позже поздравил ее с победой, отметив, что страна является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе.
Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество между странами.
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