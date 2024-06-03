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В Мексике президентом впервые может стать женщина

Клаудия Шейнбаум может стать первой в истории страны женщиной-президентом.
Глеб Владовский 2024-06-03 10:08:20
© Фото: Carlos Santiago, Keystone Press Agency, Globallookpress

Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики. Об этом сообщил в соцсетях действующий глава государства Лопес Обрадор.

Отмечается, что это первый случай в истории страны, когда на этот пост избрали женщину.

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики», - приводит его слова телеканал RT.

Шейнбаум является кандидатом от правящей партии Morena, которую, в свою очередь, возглавляет Обрадор. По предварительным данным, она набрала от 58,3% до 60,7% голосов. В то время как представитель оппозиции Сочитль Гальвес - от 26,6% до 28,6% голосов.

Ранее сообщалось об убийстве шестого кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро Хосе Альфредо Кабреры Барриентоса. 

#в стране и мире #мексика #президентские выборы #Клаудия Шейнбаум
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