ВС РФ поразили украинский нефтеперерабатывающий завод

Вооруженные силы России поразили неприятельский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что этот завод снабжал топливом технику украинских вооруженных формирований. Он вошел в список целей, пораженных за сутки российской оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ.
Кроме этого, российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники врага в 153 районах.
Ранее российский танкист с позывным Цыган рассказал «Звезде», как его экипаж продолжил бой, проигнорировав попадание FPV-дрона.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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