ВС РФ поразили украинский нефтеперерабатывающий завод

Вооруженные силы России поразили неприятельский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что этот завод снабжал топливом технику украинских вооруженных формирований. Он вошел в список целей, пораженных за сутки российской оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ.

Кроме этого, российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники врага в 153 районах.

Ранее российский танкист с позывным Цыган рассказал «Звезде», как его экипаж продолжил бой, проигнорировав попадание FPV-дрона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.