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ВС РФ поразили украинский нефтеперерабатывающий завод

Пораженный неприятельский завод снабжал топливом технику ВСУ. Также удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников.
2024-08-07 13:31:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили неприятельский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что этот завод снабжал топливом технику украинских вооруженных формирований. Он вошел в список целей, пораженных за сутки российской оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ. 

Кроме этого, российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники врага в 153 районах. 

Ранее российский танкист с позывным Цыган рассказал «Звезде», как его экипаж продолжил бой, проигнорировав попадание FPV-дрона

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #завод #Украина #удар #нефтепереработка
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