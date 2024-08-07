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Танкист рассказал, что экипаж продолжил бой, не глядя на попадание FPV

Танкист с позывным Цыган признался, что была мысль, что в любую секунду по его Т-80 может прилететь еще один дрон, но она не помешала выполнять боевую задачу.
Владислав Кустов 2024-08-07 10:57:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир российского танка Т-80 в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, что его экипаж продолжил бой, невзирая на попадание вражеского FPV-дрона.

«Когда по нам прилетела "FPVшка", мы дальше продолжали работать, отстрелялись, задачу выполнили и уехали», - отметил Цыган.

По словам танкиста, толстая броня спасла экипаж и танк не получил серьезных повреждений. Военнослужащие продолжали вести огонь по врагу. 

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента он признался, что все время казалось, что вот-вот по танку прилетит следующий дрон. Но задачу все равно надо было выполнять. Поэтому танкисты вели огонь столько, сколько было нужно. 

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #Т-80 #танки #наш эксклюзив #Цыган #FPV-дрон
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