Танкист рассказал, что экипаж продолжил бой, не глядя на попадание FPV

Командир российского танка Т-80 в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, что его экипаж продолжил бой, невзирая на попадание вражеского FPV-дрона.

«Когда по нам прилетела "FPVшка", мы дальше продолжали работать, отстрелялись, задачу выполнили и уехали», - отметил Цыган.

По словам танкиста, толстая броня спасла экипаж и танк не получил серьезных повреждений. Военнослужащие продолжали вести огонь по врагу.

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента он признался, что все время казалось, что вот-вот по танку прилетит следующий дрон. Но задачу все равно надо было выполнять. Поэтому танкисты вели огонь столько, сколько было нужно.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.