Сейм Литвы поддержал перенос могил советских солдат в другие места

Парламент Литвы разрешил переносить в другие места захоронения советских воинов времен Великой Отечественной войны. На пленарном заседании за это решение проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не высказался никто.

«В отношении таких захоронений охрана действовать не будет, если они будут признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию», - говорится в принятом парламентом документе.

Ранее стало известно, что бывшие и действующие чиновники из Эстонии, Литвы, Латвии и Польши объявлены в розыск в России по уголовным делам об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Так, МВД РФ разыскивает экс-начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсала. Есть в базе правоохранителей и данные на мэра польского города Мальборк и бывшего градоначальника Бжег. Статьи, по которым они проходят, в базе МВД не указаны.